В День радио в Рязани вскроют капсулу с пожеланием потомкам, заложенную 50 лет назад

Традиционным центром праздничных мероприятий станет Рязанский государственный радиотехнический университет.

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В воскресенье, 7 мая, в Рязани отметят День радио. Традиционным центром праздничных мероприятий станет Рязанский государственный радиотехнический университет.

Как рассказали РИА «7 новостей» в РГРТУ, в день профессионального праздника вуз ждёт выпускников прошлых лет, которые приезжают встретиться с друзьями из других городов и регионов. Официальная часть мероприятия начнётся в 12.00. С Днём радио собравшихся поздравит руководство вуза, состоится возложение цветов к памятнику Александру Попову, установленному на территории университета. Участники праздника смогут услышать послание потомкам – в День радио в радиотехническом университете состоится вскрытие капсулы с пожеланием, заложенной 50 лет назад. Также в праздничный день пройдёт заседание Учёного совета, где будут отмечены лучшие сотрудники. На стадионе вуза в День радио пройдёт спортивная эстафета.

Дню радио и Дню Победы в вузе будут посвящены и другие мероприятия, которые пройдут накануне праздника. Так, 5 мая в 10.00 у входа в университет пройдёт смотр строя и песни. Его продолжением в 11.00 станет митинг у памятника Полетаеву.