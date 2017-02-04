В ЦПКиО в Рязани прошёл экологический праздник

Один из любимых горожанами парков был выбран в качестве площадки для проведения гуляний неслучайно.

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В субботу, 4 февраля, в Центральном парке культуры и отдыха прошёл праздник, посвящённый открытию Года экологии в Рязани.

Один из любимых горожанами парков был выбран в качестве площадки для проведения гуляний не случайно. ЦПКиО служит местом для неспешных прогулок и занятий спортом, и, конечно, наблюдения за природой. За последнее время в парке неоднократно проводились различные экологические проекты.

В этот раз горожанам также предложили внести свой вклад в охрану окружающей среды. Экологический рязанский альянс презентовал горожанам свою программу раздельного сбора мусора, все желающие могли познакомиться с работой передвижной эколого-аналитической лаборатории, позволяющей контролировать обстановку в областном центре. Свой вклад в защиту окружающей среды внесли и участники конкурса «Столовая для пернатых». Тем, кто поддержал проект, предложили смастерить кормушки. В фантазии организаторы участников не ограничивали – на конкурс были представлены и сказочные замки, и кормушки в виде домашних и диких животных, были и работы, раскрашенные вручную, и даже домики со стихотворным пожеланием тем, кто прилетит сюда за кормом. Недостатка в желающих смастерить кормушку не было – свой вариант «столовой для пернатых» представили 112 детских садов, 68 школ, а также обычные граждане, воспитанники учреждений дополнительного образования. В праздничный день кормушки нашли себе место на деревьях парка – участники пообещали, что в них всегда будет еда для птиц.

Подобные конкурсы – это шаг на пути решения главной задачи: охране нашей планеты, её защите, подчеркнула, приветствуя собравшихся, заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.

– Я хочу поздравить с официально наступившим Годом экологии в РФ и поблагодарить вас за совместную работу по охране окружающей среды. Что такое для нас Год экологии? Наверное, это ещё один шанс пересмотреть своё отношение к природе, стать для неё настоящим партнёром и другом. Все мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, покупать в магазинах экологически чистые продукты, отдыхать на чистых пляжах и водоёмах. Сейчас природе может помочь каждый – откажись от одноразовой посуды, посади дерево, убери двор или пришкольный участок, – сказала она.

В этом году в областном центре пройдёт немало мероприятий, посвящённых Году экологии, подчеркнула Ольга Свинцова. Она выразила уверенность, что запланированные акции не оставят горожан равнодушными.

Активно принимать участие в мероприятиях Года экологии рязанцев призвали и другие гости праздника – заместитель министра природопользования Игорь Тишин, природоохранный прокурор Алексей Секин, начальник отдела управления Росприроднадзора по Рязанской области Наталья Морозова, ректор РГАТУ им. П.А Костычева Николай Бышов.

Кроме конкурса кормушек тех, кто пришёл в Центральный парк культуры и отдыха, ждали весёлые конкурсы и эстафеты, обжорный ряд, где можно было согреться горячими блюдами и чаем – его бесплатно раздавала желающим компания «Иван-чай». На территории парка также работали фотозоны для ярких снимков, викторины для любителей интеллектуальных развлечений. На танцевальной веранде гостей развлекали артисты – спастить от мороза, который прихватил не на шутку, пришедшие смогли, сделав зарядку и приняв участие в экологическом танцевальном флешмобе.