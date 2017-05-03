В центре Рязани танцоры продемонстрировали «вертушки» и «кнопочки»

Традиционный весенний флешмоб собрал на улице Почтовой лучших HIP-HOP-танцоров области.

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В среду, 3 мая, на улице Почтовой прошёл большой танцевальный джем. Творческая команда MADMAN CREW провела мероприятие в стиле HIP-HOP для рязанцев, влюблённых в уличные танцы.

Флешмоб не в первый раз собрал в центре города фанатов танцевального стиля HIP-HOP. Для зрителей технику и мастерство уличного танца продемонстрировали творческая студия CHIEF ROCKA CREW и команда MADMEN CREW.

Стартовало мероприятие с показательных выступлений танцоров. Они исполнили для рязанцев фирменные «вертушки» и «кнопочки». Далее на импровизированном танцполе жители города смогли увидеть зажигательные танцевальные батлы.

Участники масштабного проекта не только выступили для рязанцев, но и провели своеобразные мастер-классы для желающих научиться танцевать.