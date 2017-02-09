http://7info.ru/news/main/v_centre_rjazani_proizoshlo_serjoznoe_dtp090217/
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП
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В центре Рязани произошло серьёзное ДТП
Главная новость 417
По словам очевидца, с места происшествия пострадавшего увезла бригада реанимации.
Утром в четверг, 9 февраля, на площади Ленина в Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
Столкнулись автомобили «Ауди» и «Субару».
По словам очевидца, с места происшествия пострадавшего увезла бригада реанимации.
Подробности уточняются.