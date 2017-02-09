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http://7info.ru/news/main/v_centre_rjazani_proizoshlo_serjoznoe_dtp090217/

В центре Рязани произошло серьёзное ДТП
По словам очевидца, с места происшествия пострадавшего увезла бригада реанимации.

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Утром в четверг, 9 февраля, на площади Ленина в Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

Столкнулись автомобили «Ауди» и «Субару».

По словам очевидца, с места происшествия пострадавшего увезла бригада реанимации.

Подробности уточняются. 