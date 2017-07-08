В центре Рязани обнаружили старинные весы

По предположению специалистов, они могли использоваться для взвешивания грузов в несколько десятков пудов.

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В среду, 5 июля, при проведении работ по выравниванию верхнего слоя грунта при помощи экскаватора были обнаружены старинные коромысловые железные весы. Об этом сообщается в группе Рязанской археологической экспедиции .

Весы обнаружили работники Дирекции благоустройства города. О своей находке они сразу же сообщили учёным. По предположению специалистов, весы использовались для торговли на Хлебной (Новобазарной) площади Рязани, ныне носящей имя Ленина.

«Равноплечие коромысловые весы выкованы из железа. На плечах надпись, всечённая в железо бронзовой проволокой: «КАСИ» / «МОВЪ». На оборотных сторонах плеч: «1817» / «- А - Л – М». Очевидно, здесь указан год и место производства этого предмета. При этом надпись «А.Л.М.» ещё предстоит интерпретировать», сообщается о находке в группе Рязанской археологической экспедиции.

Скорее всего двухметровые коромысловые весы использовались для взвешивания грузов в несколько десятков пудов (1 пуд = 16 килограммам).

Сейчас весы переданы в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, где они займут достойное место в обновлённой экспозиции.