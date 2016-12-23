В будущем году в Рязанской области подорожает электричество

С 1 июля 2017 года поднимутся тарифы на электроэнергию.

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С июля будущего года в Рязанской области вырастут тарифы на электроэнергию, сообщает сайт «Энерго24». Полную таблицу изменений тарифов для региона по «городской» и «сельской» зоне, в ночное и дневное время, можно посмотреть на сайте.

С 1 января по 30 июня 2017 будут действовать тарифы, принятые на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года. С 1 июля 2017 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии, уточняется на сайте.

С 1 июля за киловатт-час по одноставочному тарифу для основного населения будет стоить 4 рубля 18 копеек, а не по 4,03 рубля, как сейчас. Горожане со стационарными электроплитами и сельские жители станут платить 2,93 рубля за киловатт-час вместо нынешних 2,82.

Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано 21 декабря.