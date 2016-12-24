В аварии на трассе «Каспий» в Рязанской области погибли двое

Причиной трагедии стало превышение скорости.

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Поступила уточняющая информация от ГИБДД об аварии на 251-м километре федеральной трассы М-6, в Скопинском районе Рязанской области, о которой РИА «7 новостей» уже сообщало.

По данным ведомства, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли двое, и ещё два человека госпитализированы.

Причиной трагедии стало превышение скорости.

Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 23 декабря на территории Скопинского района. Ликвидировать последствия столкновения пришлось пожарным.