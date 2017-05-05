В Академии ФСИН России оживили сюжеты Великой Отечественной войны

Накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Рязани провели историческую реконструкцию и накормили гостей полевой кухней.

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В четверг, 4 мая, на плацу Академии ФСИН России ожили сюжеты времен Великой Отечественной войны. Курсанты, переодетые в форму военных лет, изобразили сцену захвата немецкого «языка». По замыслу сюжета солдаты отдыхают на привале и делятся радостными новостями из писем от родных. Внезапно поступает приказ – захватить немецкого «языка». Штурмовая группа выдвигается к месту сосредоточения немецких войск, обезвреживает охрану и успешно берёт в плен сразу двоих командиров противника.

Сцена боя сопровождалась звуками настоящей стрельбы и взрывов, а в конце представления на крыше одного из зданий появился солдат с красным флагом. Война окончена! Реконструкция завершилась торжественным салютом и радостными победными песнями.

Курсант 3 курса юридического факультета Владимир Барсук уже не в первый раз участвует в исторической реконструкции, и каждый раз старается вжиться в свою роль по максимуму.

– Участие в таком крупном и важном мероприятии для меня – это возможность почувствовать на себе и продемонстрировать окружающим ту атмосферу боевой жизни наших дедов и прадедов. Конечно же, участвуя в реконструкции боевых действий, я испытываю гордость за своих соотечественников, наших предков, которые своими жизнями проложили нам путь к счастливой жизни. Я всегда стараюсь не просто сыграть роль, а вжиться в нее и испытать хоть частичку тех переживаний и эмоций, которую испытывали наши герои!

Реконструкция боевых действий была проведена силами военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН России при поддержке Рязанского регионального отделения «Поискового движения России».

Кроме реконструкции для гостей Академии ФСИН России были проведены соревнования по силовому экстриму. Самые крепкие представители четырех факультетов вуза соревновались в силе и выносливости. Курсанты таскали 30-килограммовые мешки с песком, автомобильные покрышки и ящики с кирпичами, выталкивали противника из круга при помощи бревна и даже тянули за собой настоящий автобус. В итоге главными силачами вуза были признаны курсанты экономического факультета.

Во время праздничных гуляний все желающие могли угоститься вкусной походной кашей из полевой кухни, сфотографироваться с боевым оружием, пообщаться с ветеранами. Завершились праздничные мероприятия «Фронтовым концертом» военной песни.