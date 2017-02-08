В администрации Рязани рассказали о планах по благоустройству Малого шоссе

Предполагается создание пешеходной зоны с мощением плиткой, фонтаном и парковой скульптурой, а также декоративными элементами, скамеечками и фонарями, оформленными зелёными насаждениями.

Главная новость

Малое шоссе неоднократно становилось темой для репортажей журналистов рязанских СМИ – новостройки здесь соседствуют с одноэтажным аварийным жильём и остовами сгоревших зданий, которые превратились в помойку. Как пояснили РИА «7 новостей» в управлении благоустройства администрации Рязани, в 2012 году городскими властями был разработан эскизный проект по благоустройству Малого шоссе. Документы, в частности, предполагают создание пешеходной зоны с мощением плиткой, фонтаном и парковой скульптурой, а также декоративными элементами, скамеечками и фонарями, оформленными зелёными насаждениями.

– В июне 2014 года управление благоустройства города установило дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на участке от ул. Вокзальная до ул. 2-я Безбожная. Эти работы проведены в рамках поэтапного преобразования Малого шоссе в пешеходную зону в соответствии с генеральным планом города Рязани, – сообщается в официальном ответе управления.

К сожалению, точно сказать, когда появится зелёный оазис в центре Рязани, пока сложно. Сейчас сроки реализации разработанного проекта по Малому шоссе, уточнили в управлении благоустройства, не определены, также, как и источники финансирования.