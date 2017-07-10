Утренний кофе. Обзор новостей за 8 и 9 июля

Как в Рязанской области отметили День семьи, любви и верности. В Рязани трактор оборвал троллейбусные провода. Футбольная команда Рязанской области стала пятой на Первенстве России среди девушек до 19 лет.

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В субботу, 9 июля, в России отмечался День семьи, любви и верности. Рязанская область не осталась в сторонне от празднования. В регионе прошло немало интересных мероприятий. Начались они ещё в пятницу с традиционного вечера на улице Почтовой. Здесь прошёл праздник «День семьи, любви и верности». На главной пешеходной улице города царили ромашки – символ праздника. Ими были украшены сцена, торговые палатки, фотозоны, одежда и головные уборы рязанцев. Яркий фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

В субботу, 8 июля, в селе Ласково Рязанского района прошёл праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. На родину Февронии впервые привезли мощи благоверных князей Муромских. У рязанцев была уникальная возможность приложиться к святым мощам Петра и Февронии, чтобы попросить о помощи в семейных отношениях или в поиске второй половинки.

Торжества в честь праздника прошли и в центре Рязани, на площади Соборной. В этот день здесь чествовали рязанские семьи – те, которые прожили в браке более 25 лет, а также те пары, которые только начинают отсчёт своей семейной истории. Поздравить рязанцев с праздником на главную сцену поднялся глава Рязанской области Николай Любимов. Фото и видео с праздника смотрите ЗДЕСЬ.

В Рязанской областной библиотеке им. Горького прошла торжественная церемония «Легендарная семья России». Дипломы «Легендарная семья России» вручались впервые. Наград удостоены известные в Рязанской области семьи, которые являются примером успешной профессиональной деятельности, а также многолетней супружеской жизни и родительского труда.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, рязанские молодожёны, многодетные семьи и активисты ТОС заложили клумбу «Семейная». Она появилась в ЦПКиО в рамках проекта «Цветы любимому городу».

В воскресенье, 9 июля, в ЦПКиО в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» для рязанцев выступила известная группа «Дом художника». Музыканты этно-рок-коллектива представили жителям города программу «Сказы славян». На сцене ЦПКиО музыканты исполнили для посетителей парка, как новые композиции, так и знакомые многим мелодии.

Днём в субботу, 8 июля, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной в Рязани трактор оборвал троллейбусные провода. Из-за проведения ремонтных работ было серьёзно затруднено движение по московскому шоссе в центр города.

В воскресенье, 9 июля, в 16.29 на Шереметьевском проезде в Рязани загорелся 10-этажный жилой дом. По данным МЧС, в результате пожара был повреждён балкон на 8-м этаже. Есть пострадавший. Крупный пожар в рязанской многоэтажке сняли на видео.

Футбольная команда Рязанской области стала пятой на Первенстве России среди девушек до 19 лет. В своей подгруппе подопечные Владимира Спиридонова заняли третье место из пяти команд.