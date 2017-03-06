Утренний кофе. Обзор новостей за 4 и 5 марта

В Рязани подвели итоги XXV международного конкурса «Солнечный зайчик». Фестиваль «Окский меридиан» объединил рязанцев разных национальностей. При очистке Рюминского пруда под автокраном погиб сварщик. «Элекс-Фаворит» в Рязани обыграл якутскую «Зарю».

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Рязань вошла в ТОП-10 популярных городов для недорогих весенних путешествий. Рейтинг направлений для поездок составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Основой для выбора десятка лучших направлений стали цены на проживание в отелях, гостиницах и хостелах с 1 марта по 31 мая 2017 года.

РИА «7 новостей» продолжило знакомить своих читателей с ценами на различные товары в магазинах Рязани. В субботу, 4 марта, на нашем сайте появился очередной обзор цен на продукты для Великого поста.

В воскресенье, 5 марта, в Муниципальном культурном центре состоялась церемония подведения итогов XXV международного конкурса детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик».

В этом году конкурс, стартовавший в первый день календарной весны, отметил юбилей. День рождения решили отметить не только рекордным числом участников (Рязань приняла около тысячи человек), но и яркой церемонией награждения. Специальными гостями последней стали звёзды шоу-бизнеса - своими хитами зрителей порадовали певцы Сати Казанова и Митя Фомин, а также группа Mband, устроившая в зале настоящую дискотеку.

В тот же день в ДК «Приокский» состоялся открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан». Рязанцы смогли познакомиться с культурой 16-ти национальностей – татар, армян, таджиков, узбеков, евреев, арабов, индийцев, туркменов, азербайджанцев, киргизов, российских немцев, цыган, молдаван, белорусов, украинцев и русских. Участие в фестивале приняли танцевальные и музыкальные коллективы, певцы в национальных костюмах, представители общин и диаспор. Праздник получился ярким, тёплым и очень душевным.

В субботу состоялись игры 21-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» обыграл в Рязани якутскую «Зарю».

В субботу, 4 марта, в районе стадиона ЦСК в Рязани произошёл несчастный случай. Во время проведения работ по очистке Рюминского пруда автокран упал на находившегося рядом сварщика. Мужчина погиб.

Ночью в Рязани сгорел автомобиль. Люди не пострадали. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

В Рязани мужчину обстреляли из пневматики. О случившемся рассказал сам пострадавший в социальной сети «Вконтакте».

В Пронском районе столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека.