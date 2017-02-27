Утренний кофе. Обзор новостей за 23-26 февраля

Рязаны отметили Масленицу на Лыбедском бульваре. В Рязани прошёл первый день танцевального фестиваля "Репутация". Рязанцев закружил девятый губернский бал «Венок Терпсихоры».

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Две рязанки стали участницами федеральных проектов. 26-летняя Юлия стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале, а Татьяна Тураева дошла до полуфинала музыкального конкурса «Народный махор».

В четверг, 2 марта, в Рязани состоится необычный конкурс красоты. В кинотеатре Люксор в ТРЦ «Барс» выберут «Мисс Люксор-2017».

В пятницу, 24 февраля, в Рязани прошёл праздника «Душа моя, Масленица!». В этом году отметить старинный народный праздник, предваряющий наступление Великого поста, горожан пригласили на новую площадку - местом гуляний стал Лыбедский бульвар.

В субботу, 25 февраля, Центральный рынок Рязани пригласил горожан отметить вместе Масленицу. В предпоследний день Масленой недели гуляния, посвящённые старинному празднику, приобретали особый размах - в этот день в гости ждали гостей, родных и близких. Руководство Центрального рынка также решило не изменять традиции и также пригласило в гости своих дорогих покупателей-рязанцев.

Вечером того же дня в Рязани состоялся очередной яркий праздник от школы танцев «Губернский бал». Девятый молодёжный бал был посвящён творчеству, искусству, наукам и всему тому, что вдохновляет людей на достижения в этих сферах – покровительницам искусств музам. Для участников бала главной является покровительница танцев. В её честь девятый бал и получил название «Венок Терпсихоры». Её поклонники, а их в Рязани немало, собрались в этот вечер в ДКС «Былина».

25 и 26 февраля в Рязани проходил третий межрегиональный фестиваль современного танца «Репутация». Более 1000 участников из разных городов России собрались в Рязанском театре драмы, чтобы побороться за звание лучших танцоров. Рязань, Москва, Балашиха, Ростов-на-Дону, Донской, Ярославль, Иваново, Подольск, Серпухов, Воскресенск, - и это далеко не полная география участников фестиваля этого года.

В воскресенье, 26 февраля, в Рязани продолжились масленичные гуляния. В 11.00 проводы зимы начались во Дворце детского творчества. Здесь проходил городской конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Масленица 2017». Затем праздник продолжился на территории за дворцом творчества.

«Элекс-Фаворит» провёл очередной матч первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференции «Запад»: в Казани рязанцы встречались с местным «Ядраном» и победили – 5:4.

В пятницу, 24 февраля, в 3.30 поступило сообщение о пожаре на улице Советской Армии в городе Рязани. Сгорел деревянный вагончик для хранения инвентаря.

В Рыбновском районе сгорел жилой дом.

В Спасском районе рыбак провалился под лёд. Нетрезвый мужчина в темноте не заметил прорубь.

В Михайловском районе сгорел автомобиль.