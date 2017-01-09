Утренний кофе. Обзор новостей за 1-8 января

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей за первые дни 2017 года.

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Первый в наступившем году утренний обзор новостей мы посвятим событиям, произошедшим в Рязани и области с 1 января 2017 года.

Рязань встречала Новый год фейерверком и народными гуляниями. Традиционный праздник прошёл на площади Победы. Впечатлениями от него горожане делятся в социальных сетях. Главный новогодний салют Рязани сняли с квадрокоптера.

Ко всем рязанцам с видеообращением обратился губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. На большом экране также прозвучали поздравления жителей города. Всех присутствующих на площади с наступившим Новым годом поздравил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов.

В дни новогодних каникул зима показала рязанцам себя во всей красе – в регион пришли морозы. В связи с похолоданием в канун Рождества Христова сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области развернули полевую кухню для гостей и жителей Рязани на территории музея-заповедника «Рязанский Кремль».

В ночь на 7 января в Рязани, в Христорождественском кафедральном соборе прошла рождественская служба. В сообщении отмечается, что в один из двух главных храмов города несмотря на мороз пришло множество людей. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения.

В рамках декады здоровья и спорта в Рязани проходили дискотеки на льду. Всех желающих провести время на коньках приглашал Дворец спорта «Олимпийский».

Среди множества праздничных мероприятий, о большинстве из которых РИА «7 новостей» не раз рассказывало в прошлом году, стоит отметить концерт для начинающих меломанов в рязанской филармонии. 5 января здесь была представлена новогодняя программа «Снегурочка» по мотивам русской народной сказки и пьесы А.Н. Островского.

Если кто-то ещё не слышал о повышении платы за проезд, то наверняка уже узнал об этом по дороге на работу. С 1 января в Рязани проезд в городском транспорте подорожал до 19 рублей. Повышение коснулось как муниципального, так и коммерческого транспорта.

О том, какие ещё изменения произошли с 1 января, можно узнать по ссылке.

Без происшествий в праздничные дни не обошлось. За восемь дней нового года произошло немало аварий и пожаров, в том числе и с летальным исходом.

Первое ДТП, зарегистрированное в Рязани в 2017 году, произошло на Михайловском шоссе.

В воскресенье, 1 января, в 18.40 на трассе М-5 под Рязанью, около кафе «Минутка» произошла авария с участием трёх автомобилей.

В деревне Криуша Клепиковского района автомобиль провалился под лёд.

Пропавший накануне Нового года 44-летний Алексей Каравайцев погиб. А вот Роман Лифанов, о пропаже которого сообщалось 3 января, к счастью, вернулся домой живым.

Вечером в понедельник, 2 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошёл пожар, в результате которого пострадал человек.

В среду, 4 января, 11 часов 46 минут на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» столкнулись Лада-2115 и Renault Megane. При аварии погибли три человека, в том числе 12-летний ребёнок. Ещё одного пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами.

В четверг, 5 января, на трассе М-6 «Каспий» произошло ДТП. На 250 км федеральной автодороги столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали три человека.

5 января, в Рязани произошёл пожар. Горела квартира в жилом доме на улице Кутузова. На пожаре пострадали мужчина и женщина.

В пятницу, 6 января, в Рязанской области произошло ДТП. На 174 км трассы М-5 в Рыбновском районе столкнулись «Шевроле» и «Мазда». В аварии есть пострадавшие.

В Сасовском районе при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком погиб водитель.

8 января в Шацком районе произошло серьёзное ДТП. По предварительным данным, погибли два человека.