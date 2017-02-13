Утренний кофе. Обзор новостей за 11 и 12 февраля

Рязанцы вышли на «Лыжню России-2017». БК «Рязань» возвращается из Ижевска с победой. В центре Рязани произошло серьёзное ДТП.

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РИА «7 новостей» представляет обзор событий за прошедшие выходные.

В субботу, 11 февраля, Рязанская область присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017».

Традиционные зимние соревнования в этом году прошли в 35-й раз, но впервые не в воскресенье, а в субботу. Участие в гонке приняли 20 тыс. человек. Желанию активно провести выходные способствовала и погода – морозы уступили место комфортной температуре и уже почти весеннему солнцу. Большой фоторепортаж смотрите по ссылке.

Старт «Лыжни России» в Сасове был дан в парке у физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта», где на лыжню вышли более 500 человек.

А днём раньше на стадионе «Локомотив» впервые прошла акция «Все на каток!». Теперь каждую пятницу до наступления плюсовой температуры с 18 до 21рязанцы смогут бесплатно покататься на коньках. Прокат коньков в каждый из вечеров также будет бесплатным.

В воскресенье, 12 февраля, вышла в эфир передача «Сто к одному», участниками которой стали рязанцы. Напомним, съёмки программы проходили 25 ноября 2015 года. Команда «Рязань» была составлена из сотрудников компании «Рельеф-Центр. Их соперниками стали представители Казани.

В субботу, 11 февраля, состоялись матчи очередного тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» в матче тура проиграл в Санкт-Петербурге местному «Политеху» – 3:8.

БК «Рязань» в гостевом матче в Ижевске сумел не только навязать борьбу хозяевам площадки из «Купола-Родников», но и в напряжённой концовке справился с нервами, сумев одержать очень важную в психологическом плане победу – 72:70.

В субботу, 11 февраля, в Рязани произошёл пожар. Горело производственное здание на улице Ряжское шоссе.

На Северной окружной дороге произошло ДТП. Один из автомобилей сломался. Водителю на помощь приехал знакомый. Когда мужчины крепили трос, сзади в автомобиль врезалась другая машина. В результате один из водителей получил перелом голени.

В воскресенье 12 февраля, в селе Глебово Путятинского района сгорел жилой дом. В этом пожаре никто не пострадал. А вот в селе Чернава Милославского района один человек пострадал при пожаре в деревянном доме.

В центре Рязани произошло серьёзное ДТП. По версии очевидцев, ДТП спровоцировал нетрезвый водитель, протаранивший сразу несколько машин.

Ещё одно ДТП произошло на мосту через Оку под Рязанью. Здесь столкнулись четыре легковых автомобиля и маршрутка.