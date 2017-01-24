Участники ликвидации последствий аварии в Осеннем переулке получили награды Рязанской области

Знаком «За усердие» и Почётными грамотами губернатора Рязанской области награждено 44 человека.

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Во вторник, 24 января, в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения участников ликвидации последствий взрыва газа в доме по 1-му Осеннему переулку в Рязани.

Торжественную церемонию вручения наград Рязанской области провёл губернатор Олег Ковалёв. Он обратился к собравшимся с благодарственной речью, прежде чем приступить к личному вручению наград.

– Сегодня мы награждаем тех, кто участвовал в ликвидации трагедии в Осеннем переулке, сделал всё возможное для пострадавших семей, чтобы они вернулись в свои дома. Конечно, произошла большая беда, но в этой беде мы вместе, задействовав все ресурсы, не только по долгу службы, но и по зову сердца, смогли сделать так, чтобы последствия катастрофы были устранены в кратчайшие сроки, а люди, оказавшиеся в такой сложной жизненной ситуации, были обеспечены всем необходимым для жизни, – отметил Олег Ковалёв. – Главная задача выполнена: пострадавшие семьи отметили новый год в своих благоустроенных квартирах.

Губернатор напомнил собравшимся, что ликвидация последствий взрыва газа в Осеннем переулке сопоставима с подвигом, так как за кратчайшее время была проведена огромная восстановительная работа. Параллельно решались вопросы устройства пострадавших на временное размещение, организации для горячего питания, медицинского обслуживания, обеспечения общественного порядка и безопасности, выплат пострадавшим компенсаций. Со всем этим комплексом проблем удалось справиться, поскольку выступали сообща и специализированные службы, и частные лица. На специальный счёт, открытый в целях помощи пострадавшим, поступило более 4 миллионов рублей.

Олег Ковалёв поблагодарил за эффективную работу рязанских медиков, сотрудников полиции, МЧС, все коллективы, предприятия, организации, оказавшие поддержку пострадавшим семьям, а также жителей региона.

– Сила общества – в сплочённости, – подчеркнул глава региона.

Наград Рязанской области были удостоены 44 человека.

За высокий профессионализм знаком губернатора Рязанской области «За усердие» были награждены сотрудники Министерства социальной защиты населения Рязанской области; сотрудники и курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; сотрудники УМВД России по Рязанской области; сотрудники Рязанского института развития образования. Награды получили как сотрудники, так и руководители ведомств и учреждений. Так, в числе награждённых знаком «За усердие» были первый заместитель министра социальной защиты Елена Карпенко, ректор РИРО Андрей Кашаев, директор управления соцзащиты населения Рязанской области Нина Забозлаева, подсобный рабочий общества «Стройактив» Нусреддин Шихматов.

Почётную грамоту губернатора получили сотрудники ряда строительных и производственных организаций города Рязани, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, центра исследования строительных конструкций и материалов, а также должностные лица. Среди них Андрей Глазунов, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области, Сергей Горбунов, префект Железнодорожного района города Рязани, Андрей Горелов, министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области, Лариса Крохалёва, заместитель главы администрации города Рязани, Юрий Кулешов, первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области, Владимир Ушаков, председатель Рязанского ВДПО.

Не только высоких наград, но и личной похвалы губернатора удостоились сотрудники общества «Стройактив», восстановившего дом в течение 52-х дней, что потребовало напряжённой круглосуточной работы, включая участие в разборе завалов. Вручая Почётную грамоту управляющему общества Сергею Попову, губернатор заявил:

– Этот человек жил на стройке!

Комментируя награждение, Сергей Попов отметил, что порядка 80 работников строительной компании отремонтировали в общей сложности около 70 квартир, из них 10 – полностью. Главной своей «наградой» строители видят то, что дом был сдан 25 декабря, и жильцы встретили новый год в отремонтированных квартирах.