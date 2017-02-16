Тульские художники представили в Рязани рассказ о «Природе и охоте»

Выставка Владимира Голубова и Александра Черенкова открылась в залах художественного музея.

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В четверг, 16 февраля, в Рязанском государственном областном художественном музее им.И.П. Пожалостина открылась выставка работ Владимира Голубова и Александра Черенкова «Природа и охота».

Начавшая работу экспозиция выделяется из череды выставок, проходивших в залах музея. Если на недавних экспозициях музей знакомил горожан с творчеством московских авторов, а также работами земляков, то теперь настала очередь Тулы, малой родины Владимира Голубова и Александра Черенкова.

Уроженцы Тулы, художники свой путь в творчество нашли по-разному. Владимир Голубов окончил Рязанское, а затее Суриковское училища, стал членом Союза художников. Его выставки неоднократно проходили в нашем городе, с которым Голубов знаком не понаслышке. Любимая тема художника – охота, определяющая и излюбленные жанры – пейзаж и натюрморт, увидеть которые можно и на нынешней экспозиции в Рязани.

Если с творчеством Владимира Голубова рязанские ценители искусства знакомы, то к работам Александра Черенкова обращаются впервые. В отличие от своего коллеги, художник не имеет профессионального образования, а творчеством занимается на досуге, в свободное от работы время. Впрочем, выбранная профессия не так далека от мира искусства, как кажется на первый взгляд – Александр Черенков является директором Тульского института агробизнеса, доцентом кафедры экологии и охотоведения Российского аграрного заочного университета, кандидатом биологических наук. В дереве автор воплощает образы живой природы, то, что знает не понаслышке, поэтому его работы отличает точность, реальность и выразительность образа.

– Выставляться в Рязани для меня особенно волнительно, ведь этот город – крупный культурный центр. Жизнь так распорядилась, что из технаря я стал охотоведом и художником – то, что вышло из-под резца, представлено вашему вниманию. Мы с Владимиром Голубовым хотели показать, что охота – это не дикое уничтожение, а, напротив, исторически сложившийся вид деятельности человека, в котором есть и своя поэзия, – сказал Александр Черенков.

Скульптура, выполненная Александром Черенковым, является дополнением живописных полотен его друга. В экспозиции представлено около 70 работ, созданных художниками, которых связывает давняя дружба.

Выставка будет работать в залах музея до 2 апреля.