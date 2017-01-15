Десантники из Рязани вышли во второй тур КиВиНа-2017 в Сочи

В первом туре фестиваля с 10 по 14 января выступили более 400 команд.

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В Сочи проходит XXVIII международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». Рязанскую область здесь представляют четыре команды: «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал Московского университета МВД России), «Умные люди» (РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова), «Просто Есенин» (РГУ им. С.А. Есенина) и команда «ЦПКиО», объединившаяся со Сборной Воронежа из Санкт-Петербурга, также игравшей в Центральной Рязанской лиге КВН.

В воскресенье, 15 января, на официальном сайте КВН появились итоги первого тура. В нём с 10 по 14 января выступили более 400 команд. С радостью сообщаем, что во второй тур прошла одна из рязанских команд. Это «Умные люди» (РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова). Ещё две команды - «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал Московского университета МВД России) и Сборная Воронежа из Санкт-Петербурга+ЦПКиО - получили «повышенный рейтинг». Это значит, что они смогут играть в одной из центральных лиг КВН.

Второй тур начнётся 17 января. Кроме рязанской команды, здесь можно будет увидеть победителей сезона 2015 года команду «Крапива» (Иерусалим). Победители сезона 2016 года команда «Кот Борис» также поборются за выход в одну из телевизионных лиг, но в отдельном туре для победителей центральных лиг.