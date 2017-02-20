Том и Джерри. 20 февраля в истории

77 лет назад впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри. Первоначальные мультфильмы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

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Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2017 году отмечается с 20 по 26 февраля. Масленица – это весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины – круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» – славяне поклонялись душам усопших предков.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тёщи приглашали на блины зятьёв с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к тёще на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – тёщины вечерки – зятья звали тёщу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощёным воскресеньем» или «прощёным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

Всемирный день социальной справедливости отмечается с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции от 18 декабря 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты – 20 февраля – стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества. Государства-члены Организации объединенных наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определённой теме.

Ежегодно в третий понедельник февраля Соединённые Штаты Америки празднуют День Президентов. Свою историю сегодняшний праздник, посвящённый выдающимся руководителям страны, ведёт ещё с 1880 года, когда впервые был публично отпразднован День рождения Джорджа Вашингтона, первого Президента Соединенных Штатов Америки, родившегося 22 февраля 1732 года. Очень быстро этот день стал настоящим национальным праздником с проведением роскошных балов, на которых видные общественные деятели произносили свои речи.

Президент Ричард Никсон в 1971 году подал идею переименовать день рождения Вашингтона в День президентов, предлагая чтить не одного лишь Вашингтона, а и остальных, кто служил своей стране на посту Президента США. И хотя это предложение не переросло в закон, оно глубоко укоренилось в общественном сознании.

145 лет назад в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. В 1872 году в Нью-Йорке был открыт музей искусства. Инициаторами создания столичного Метрополитен-музея были американские художники. В самом начале музей не имел ни здания, ни коллекций, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учреждённой для организационной работы создания музея.

20 февраля 1872 года в небольшом здании на пятой авеню состоялось открытие первой экспозиции картинной галереи. Экспозиция включала в себя 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретённых в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских, фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено собственное трёхэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Здание Метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми пристройками, и сейчас это центр архитектурного комплекса.

20 февраля 1909 года на первой странице французской газеты «Фигаро» был напечатан текст в виде платного объявления под названием «Обоснование и манифест футуризма», подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма – одного из крупнейших течений европейского искусства начала 20 века. В манифесте футуризма, который стал основополагающим документом этого авангардистского течения, была заявлена «антикультурная, антиэстетическая и антифилософская» его направленность. Основатель движения и главный идеолог футуризма Маринетти заявил, что: «Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт».

77 лет назад впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри. Знаменитый мультсериал о взаимоотношениях кота Тома и мышонка Джерри был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера, и впервые на экране появился 20 февраля 1940 года. Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях и разрушениях, которые из всего этого следуют. Поскольку в некоторых сериях персонажи довольно мирно уживаются между собой, остаётся непонятным, за что Том постоянно преследует Джерри.

Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия мультипликационной студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии Рембранд Филмс, во главе которой стоял Джин Дейч. Рембрандт Филмс выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю мультфильма.

В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной-Барберой (1975-1977; 1990-1993) и Фильмэйшен Студиос (1980-1982).

Первоначальные мультфильмы Ханны-Барберы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

20 февраля 1986 года в Советском Союзе был произведён запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе. Станция представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного значения. В дальнейшем к станции были пристыкованы и начали работу модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр». Строительство орбитального комплекса было полностью завершено 26 апреля 1996 года, когда к «Миру» был пристыкован пятый, последний модуль дооснащения – «Природа» со сложнейшей научной аппаратурой. С завершением строительства комплекса его вес (базовый блок и пять модулей) составил почти 129 тонн.

За время существования этой космической лаборатории на её борту были выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований, проведено более 16,5 тысяч экспериментов. В процессе создания комплекса разработано более 600 новейших технологий. Также на российском космическом комплексе «Мир» были установлены мировые рекорды по длительности орбитального полёта, продолжительности пребывания в космосе, выходам в открытый космос. В январе 2001 года правительство России подписало постановление о прекращении работы комплекса из-за его крайней изношенности. 23 марта 2001 года орбитальный комплекс завершил свой триумфальный полёт.

51 год назад родилась Синди Кроуфорд – американская супермодель, актриса, телеведущая. В период с 1980 по 1990 годы Синди входила в число самых популярных моделей, снималась для журналов (украшала обложки более 600 изданий во всем мире), участвовала в показах мод, была лицом модных компаний (11 лет являлась лицом Revlon). Также она некоторое время работала телеведущей на канале MTV (программа «Дом стиля» в 1989-1995 годах) и снялась в нескольких фильмах.

20 февраля 1967 года родился Курт Кобейн – американский певец, рок-музыкант, гитарист. Он наиболее известен как вокалист группы «Нирвана» (Nirvana). Мелодичные рок-песни, исполняемые Куртом в составе группы «Нирвана», соединили стили панк и поп.