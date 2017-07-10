Теплоход «Булгария». 10 июля в истории

Основной причиной крушения стало то, что экипаж не закрыл иллюминаторы, и в них залилась вода, когда в результате порыва ветра и выполнения поворота возник крен.

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10 июля 2011 году произошла трагедия, в результате которой погибли 122 человека – на Волге затонул теплоход «Булгария».

Кораблекрушение произошло примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Республики Татарстан. Основной причиной крушения стало то, что экипаж не закрыл иллюминаторы, и в них залилась вода, когда в результате порыва ветра и выполнения поворота возник крен.

Согласно отчёту «Ространснадзора», «Около 12:25 10 июля судно попало под воздействие сильного порыва ветра с левого борта, начался сильный ливень с грозой. В этот момент д/э „Булгария“ входил в левый поворот. Следует отметить, что при перекладке рулей влево все теплоходы приобретают дополнительный динамический крен на правый борт». В результате угол крена составил 9 градусов. «При таком крене иллюминаторы правого борта вошли в воду, вследствие чего через открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки судна поступило около 50 тонн забортной воды. Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом „на ветер“. Для этого рули были положены на 15T влево». В результате крен увеличился и суммарное количество поступающей в отсеки судна воды достигло 125 тонн в минуту. После этого все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта погрузились в воду. За последующие 5-7 секунд произошло резкое увеличение крена от 15 до 20 градусов, в результате чего судно опрокинулось на правый борт и затонуло.

Два судна — сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66» прошли мимо плотов с пассажирами и экипажем теплохода «Булгария». Первым судном, пришедшим на помощь терпящим бедствие, являлся круизный теплоход «Арабелла», экипажем которого и была проведена спасательная операция. На борту теплохода «Арабелла» выжившим была оказана первая медицинская помощь, предоставлены еда, горячее питьё и сухая одежда. Несколько тяжело пострадавших были отправлены в Казань на «Метеоре».

На протяжении нескольких дней со дня трагедии продолжалась операция по подъёму теплохода «Булгария» со дна Куйбышевского водохранилища и по поиску тел погибших. В район крушения были стянуты значительные силы МЧС России, Министерства транспорта России, МВД России, Минздравсоцразвития и коммерческих структур, в том числе Севзапканат (была разработана уникальная оснастка для подъёма теплохода). В итоге теплоход «Булгария» был поднят и транспортирован в ближайший судоремонтный завод в Куйбышевском Затоне. Параллельно были обнаружены все тела погибших.

По окончательным данным, из 201 человека, находившегося на борту, спаслось 79. Гибель остальных 122 человек подтверждена. Среди погибших и капитан теплохода «Булгария» Александр Островский.

10 июля 1040 года согласно легенде, леди Годива проехала обнажённой по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник.

Согласно легенде, Годива была прекрасной женой графа Леофрика. Подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнёт. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик обещал снизить налоги, если его жена проедет обнажённой на лошади по улицам Ковентри. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для неё. Однако Годива всё-таки пошла на этот шаг. Жители города, очень любя и уважая её за доброту, в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов, никто не вышел на улицу. Так незамеченной она проехала через весь город.

Граф был поражён самоотверженностью женщины и, сдержав своё слово, снизил налоги.

Согласно некоторым версиям легенды, лишь один житель города, «Подглядывающий Том», решился выглянуть из окна и в тот же миг ослеп.

Скорее всего, эта легенда мало связана с реальными событиями. Жизнь Леофрика и Годивы подробно описаны в сохранившихся в Англии летописях. Известно, что Леофрик в 1043 году построил бенедиктинский монастырь, который в одночасье превратил Ковентри из маленького поселения в четвёртый по величине средневековый английский город. Леофрик наделил монастырь землёй и отдал во владение обители двадцать четыре деревни, а леди Годива подарила такое количество золота, серебра и драгоценных камней, что ни один монастырь Англии не мог сравниться с ним по богатству. Годива же была очень набожной и после смерти мужа, находясь на смертном одре, передала все его владения церкви. Граф Леофрик и леди Годива были похоронены в этом монастыре.

День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Сама Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны - состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установлено несколько памятников. В советское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.

139 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.

Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой. И сейчас, как говорят футбольные комментаторы, «лучший судья тот, кто управляет игрой, но его присутствие на поле незаметно».

До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления игрой только своим собственным голосом или подавали знаки, или звенели колокольчиком, чтобы обратить на себя внимание и вынести решение.

10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому, и когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком.

10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне (штат Теннесси) начался так называемый «Обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах.

Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты, шимпанзе, которые по слухам должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти тысяча человек, журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда.

В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате минимального штрафа в 100 долларов. Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года.

10 июля 1925 года было создано ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза.

Телеграфное агентство Советского Союза было создано постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров СССР на базе Российского телеграфного агентства. Постановление закрепило за агентством статус центрального информационного органа, обладающего исключительным правом собирать и распространять информацию внутри Союза и за его пределами.

Голос ТАСС громко зазвучал на весь мир. В годы Великой Отечественной войны в ТАСС создали фронтовую редакцию, многие корреспонденты работали на передовой. Самым важным проектом Телеграфного агентства Союза ССР военных лет были «Окна ТАСС». Они стали продолжением традиций «Окон сатиры РОСТА». Эти фронтовые плакаты навсегда вошли в историю Отечества.

10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», в составе которого были созданы Главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений.

Создавались так называемые «тройки» на местах, состоящие из 1-го секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось Особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности, прав граждан.

Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли особой роли, достаточно было анонимного доноса для ареста.

Использование «Физической диалектики наказания» было санкционировано специальным указом государства, который открыл двери многочисленным злоупотреблениям. Результатами таких операций были сотни массовых захоронений, обнаруженных позже по всей стране.

Архивные документы доказывают «плановую систему» массовых расстрелов. Такие планы показывали количество и соотношение жертв (официально «врагов народа») к определенным районам. Семьи репрессированных, включая детей, должны были быть автоматически репрессированы, согласно приказу по НКВД №00486. Процессы проводились согласно решениям Политбюро Коммунистической Партии. Среди них особенно широко известны - процесс против инженеров («Шахтинское дело»), партийной и военной элиты («фашистский заговор»), медицинского персонала («Дело врачей»).

По сути НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства — Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.

55 лет назад в США был запущен спутник связи «Telstar-1». Строительство спутника «Telstar-1», запущенного на орбиту 10 июля 1962 года, обошлось в 6 миллионов долларов. Конструкторы взялись за проект осенью 1960 года, а летом 1962 года он уже работал на орбите. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории земного шара.

На орбите «Telstar-1» проработал недолго – всего 7 месяцев. Он прекратил работу в феврале 1963 года, но за отпущенное ему время он успел поучаствовать в прямых трансляциях бейсбольных матчей, концертов, репортажей с Всемирной выставки в Сиэтле и с пресс-конференций президента США. Через «Telstar-1» шел обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами.

Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. Современные же телекоммуникационные спутники могут передавать уже более 500 телевизионных каналов и десятки тысяч телефонных звонков.

Кроме этого, в этот день в 1960 году футбольная сборная СССР, победив Югославию, завоевала Кубок Европы (впоследствии чемпионат Европы; в 1981 году в военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды; в 1984 году на пресс-конференции в Милане советский режиссёр Андрей Тарковский заявил, что остаётся на Западе; в 1985 году в Узбекистане произошла самая крупная авиационная катастрофа на территории бывшего СССР – разбился ТУ-154 (200 погибших); в 1990 году на XXVIII съезде КПСС Михаил Горбачев переизбран Генеральным секретарем; в 1994 году президентом Украины избран Леонид Кучма, Белоруссии — Александр Лукашенко; в 1995 году Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их; в 2001 году Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам.