Театр на Соборной открывает юбилейный сезон

Первым спектаклем 80-го сезона станет «Гроза» по пьесе Александра Островского.

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В пятницу, 15 сентября, в Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи открывает 80-й сезон. Юбилейный сезон в театре на Соборной начнётся со спектакля по драме Александра Островского «Гроза».

Режиссёр-постановщик - Марина Есенина, художник-постановщик - Татьяна Виданова. В главных ролях: з.а.РФ Светлана Гузикова, Илья Кузьмин, Дмитрий Мазепа, Марина Заланская, Маргарита Петрова, Анна Комарова и другие.

Спектакль идёт 1 ч. 50 мин. с одним антрактом

Посмотреть премьерную постановку можно будет в пятницу, 15 сентября, в 19.00 и в субботу, 16 сентября, в 18.00.

О планах театра на Соборной на юбилейный сезон можно почитать здесь.