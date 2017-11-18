Судебные приставы прокомментировали ситуацию с выселением многодетной матери из квартиры

В настоящее время должница и пять её детей проживают в съёмной квартире.

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области дало комментарии по поводу выселения многодетной матери с детьми из квартиры, расположенной на улице Интернациональной. Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что женщину и пять её детей выселяют из квартиры за долги.

Пресс-служба УФССП России по Рязанской области сообщила, что согласно исполнительному документу женщина была обязана погасить задолженность или освободить помещение в установленный срок. Она этого не сделала и ходатайств о приостановлении исполнительного производства не подавала. Был установлен новый срок для принудительного выселения должников. И снова никаких действий многодетная мать не предприняла.

В результате 16 ноября во исполнение решения Московского районного суда города Рязани приставы в присутствии понятых провели выселение женщины с детьми. Управление ФССП России по Рязанской области сообщает, что нарушений действующего законодательства в действиях должностных лиц в ходе совершения исполнительных действий по принудительному выселению должников из жилого помещения не выявлено.

В настоящее время должница и пять её детей проживают в съёмной квартире.