«Стрит-паб» в День победы угостит рязанцев солдатской кашей и фронтовыми 50 граммами

«Стрит-паб» поздравляет рязанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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В День Победы в Великой Отечественной войне «Стрит-паб» приглашает всех рязанцев на солдатскую кашу и фронтовые 50 грамм.

По случаю праздника с 12 часов дня и до закрытия в ресторане будут абсолютно бесплатно угощать кашей. Также в этот день все гости «Стрит-паба» смогут бесплатно выпить за Победу.

Приходите по адресу: улица Праволыбедская, 27.