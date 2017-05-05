http://7info.ru/news/main/stritpab_v_den_pobedy_ugostit_rjazancev_soldatskoj_kashej_i_frontovymi_50_grammami/
«Стрит-паб» в День победы угостит рязанцев солдатской кашей и фронтовыми 50 граммами
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В День Победы в Великой Отечественной войне
«Стрит-паб» приглашает всех рязанцев на солдатскую кашу и фронтовые 50 грамм.
По случаю праздника с 12 часов дня и до закрытия в ресторане будут абсолютно бесплатно угощать кашей. Также в этот день все гости
«Стрит-паба» смогут бесплатно выпить за Победу.
«Стрит-паб» в День победы угостит рязанцев солдатской кашей и фронтовыми 50 граммами
Главная новость 127
«Стрит-паб» поздравляет рязанцев с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В День Победы в Великой Отечественной войне
По случаю праздника с 12 часов дня и до закрытия в ресторане будут абсолютно бесплатно угощать кашей. Также в этот день все гости
Приходите по адресу: улица Праволыбедская, 27.