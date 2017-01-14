Старый Новый год. 14 января в истории

День Трубопроводных войск России, скульптура «Лаокоон и его сыновья», Императорская Публичная библиотека, Пётр Семёнов-Тянь-Шанский, Анатолий Рыбаков, Валерий Харламов и Анна Самохина – что ещё интересного произошло в истории 14 января?

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Традиция отмечать Старый Новый год идёт от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живёт практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по-старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

14 января свой профессиональный праздник отмечают Трубопроводные войска России. Серьёзной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время войны в Афганистане, на территории которого были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяжённостью более 1200 км для подачи горючего российским войскам; а также в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Оперативность и грамотная работа трубопроводных войск не раз подтверждались и в мирное время при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгораний торфяников в последние годы, ликвидации землетрясения в 1989 году в Армении и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, когда была обеспечена бесперебойная подача большого количества воды (до 4 тысяч кубометров) из ближайших водоёмов для поддержания работы бетонного завода и других объектов на территории АЭС. К тому же все их действия помогли спасти множество человеческих жизней.

14 января 1506 года в Риме была найдена и перевезена в Ватиканский музей скульптура «Лаокоон и его сыновья». Шедевр древней скульптуры по времени создания относится примерно к 1 веку до нашей эры. По свидетельству Плиния, Лаокоон находился в доме императора Тита. Это произведение трёх родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора. В настоящее время истинным античным шедевром можно полюбоваться в Ватиканском музее.

317 лет назад Пётр I повелел дворянам носить европейские костюмы. 14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского», в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы... Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жёны и дочери их также должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья по иноземным модам.

В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в тереме. Пётр приказал ввести балы и собрания, называвшиеся «ассамблеями», которые устраивались попеременно в домах вельмож; женщины обязаны были в них участвовать. Ассамблеи начинались около 5 часов вечера и продолжались до 10 вечера. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы и шашки: стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. Многие были недовольны нововведениями, но ослушаться не могли: в гневе Пётр был страшен.

203 года назад в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека. Ежегодно в первые годы библиотеку посещало около шестисот читателей. Это были самые разные по общественному положению и происхождению люди. Купцы, учёные, мещане, учащиеся, чиновники, военные, представители духовенства и первые читательницы приобретали билеты на право посещения библиотеки. Среди читателей первых лет были Н.И. Лобачевский, Ф.П. Литке, В.К. Кюхельбекер. Библиотека и в нынешнее время пользуется большим спросом. В наши дни она называется Российская национальная (Публичная) библиотека. Её фонд за это время значительно вырос. Только по количеству книг, изданных до 1917 года, библиотека обладает крупнейшим в мире фондом.

190 лет назад родился российский географ, статистик, глава Русского географического общества Пётр Семёнов-Тянь-Шанский. В честь него назван ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене и около 100 новых форм растений и животных. Учреждена золотая медаль им. Семенова-Тянь-Шанского.

14 января 1911 года в городе Чернигове, в семье инженера родился советский писатель-романист Анатолий Рыбаков. Первыми его произведениями были повести для детей и подростков – «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Кроша» и «Каникулы Кроша». Все эти повести были впоследствии экранизированы. Далее он пишет романы – «Водители» (получивший Сталинскую премию в 1951 году), «Екатерина Воронина», «Лето в Сосняках». В 1960-х годах из-под его пера вышел роман «Дети Арбата», который был опубликован лишь в 1987 году. В этом романе писатель рассказывает о жизни людей в 1930-е годы, о сталинских репрессиях. Продолжение этой темы – роман-трилогия «Тридцать Пятый и другие годы». Книги Анатолия Рыбакова вышли в 52 странах мира, по романам «Дети Арбата» и «Тяжёлый песок» сняты телесериалы.

14 января 1948 года в Москве родился советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион Валерий Харламов. В сборной России за Валерием Харламовым навечно закреплён его номер – 17. В 2008 году Валерий Харламов был назван в числе шести лучших хоккеистов за всю 100-летнюю историю мирового хоккея.

54 года назад родилась советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Анна Самохина. Всенародную известность Самохиной принёс кинематограф. В 1987 году Анна получила главную женскую роль в фильме «Узник замка Иф». Эта работа оказалась для актрисы очень удачной, принесла ей популярность и открыла путь в большой кинематограф. В том же году режиссёр Кара пригласил Самохину на главную женскую роль в свою картину «Воры в законе». Этот фильм был с восторгом встречен публикой, и новые роли последовали одна за другой. Актриса снялась в таких известных картинах, как «Дон Сезар де Базан», «Царская охота» и многих других.