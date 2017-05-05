Старейшему практикующему хирургу России Алле Ильиничне Лёвушкиной исполнилось 90 лет

Родные, друзья, коллеги и пациенты встречали врача с букетами цветов и словами благодарности у ресторана, где проходил праздник.

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В пятницу, 5 мая, исполнилось 90 лет рязанскому хирургу Алле Ильиничне Лёвушкиной.

Родные, друзья, коллеги и пациенты встречали врача с букетами цветов и словами благодарности у ресторана в Рязани, где проходил праздник.

Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачёв вручил почётную грамоту старейшему хирургу России за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием от министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.

– Самые тёплые пожелания вам, как можно дольше видеть вас в штате «Городской клинической больницы №11», потому что такие как вы, делают имя и авторитет любому лечебному учреждению. От всей медицинской общественности хочу пожелать вам, чтобы вы радовали нас своим присутствием, общением, профессионализмом, – сказал Владимир Грачёв.

Главный врач больницы №11 Евгения Исакова также поздравила юбиляра и вручила почётную грамоту от главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Фролова Владислава.

– Большая редкость, когда человек в 90 лет не просто живёт, а плодотворно работает: показывает хорошие результаты в работе, умеет выстраивать отношения в коллективе с молодыми кадрами, в профессиональной жизни является лидером и наставником, – сказала Евгения Исакова.

Коллеги называют её «маленькой королевой», но она о своей работе говорит скромно.

– Вера в Бога помогает во всём. Ни одной операции не провожу, чтобы в душе не вспомнить про Бога, – поделилась Алла Ильинична.

Стаж работы в медицине у рязанки более 65 лет. В 2014 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Алле Ильиничне Лёвушкиной Всероссийскую премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».