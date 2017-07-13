Стало известно, от чего чаще всего умирают рязанцы

Каждый пятый умерший в 2016 году находился в трудоспособном возрасте.

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Число умерших в 2016 году в Рязанской области по сравнению с предыдущим годом возросло на 124 человека, или на 0,6%. Об этом сообщается на сайте Рязаньстата.

Из общего числа умерших 8768 человек – мужчины (48,7%) и 9252 – женщины (51,3%). Общий коэффициент смертности составил 16 умерших на 1000 человек населения (в 2015 году – 15,8). Каждый пятый умерший находился в трудоспособном возрасте (3468 человек). Число умерших мужчин в трудоспособном возрасте (2852 человека) превысило число умерших женщин (616 человек) аналогичного возраста в 4,6 раза (в 2015 году – в 4,3 раза).

Главными причинами смертности населения Рязанской области по-прежнему являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины, на долю которых суммарно приходится 62,1% всех смертельных исходов. Такая структура смертности считается свойственной для экономически развитых стран.

По сравнению с 2015 годом снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 19,3%, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 8,8%), в том числе от туберкулёза – в 2,4 раза, от новообразований (на 3,5%), от внешних причин смерти (на 2,3%). Вместе с тем, в 1,5 раза увеличилась смертность населения области от болезней органов дыхания, от болезней органов пищеварения – на 8,1%.

В 2016 году умерло 56 детей в возрасте до 1 года. Смертность среди детей первого года жизни составила 4,4 умерших на 1000 родившихся живыми, что на 30,2% ниже уровня 2015 года. Основными причинами смерти детей первого года жизни являются состояния, тесно связанные со здоровьем матери, такие как заболевания, возникающие в перинатальном периоде (50,0%) и врождённые аномалии (28,6%).