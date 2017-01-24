Стало известно, на каких улицах Рязани появятся платные парковки

Вопрос создания платных парковок на магистральных улицах не рассматривается.

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В администрации Рязани рассказали, на каких улицах появятся платные парковки.

Напомним, эксперимент по созданию платных муниципальных парковок был реализован в областном центре в 2016 году – плата за стоянку стала взиматься с тех, кто оставляет машины на улицах Праволыбедской и Радищева. В дальнейшем подобную практику планируется развивать. Как сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе администрации, платные парковки будут созданы в центральной части города, на улицах, располагающихся в радиусе 500 метров от магистральных, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Вопрос создания платных парковок на магистральных улицах не рассматривается.

Конкретный перечень улиц, на которых будут созданы платные парковки, утверждается постановлением администрации. Документ планируется разработать и принять в течение 4 месяцев с момента подписания инвестиционного соглашения.