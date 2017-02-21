Стали известны подробности поисков 14-летней рязанки Анны Торсуковой

Девочка, интеллектуально развитая не по годам, несколько раз обманывала полицейских.

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Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности поисков 14-летней рязанки Анны Торсуковой.

Напомним, девочка ушла вечером 16 февраля из детской областной клинической больницы в Рязани и некоторое время её местонахождение было неизвестно. Поисками подростка, кроме сотрудников правоохранительных органов, занимались также многочисленные волонтёры.

По данным полиции, девочка – инвалид детства, у неё врождённый порок сердца. Несмотря на это, она живёт полноценной жизнью, занимается музыкой и пением, у неё много друзей. Анна участвует в различных школьных конкурсах и олимпиадах. Все собеседники полицейских отмечали, что Анна интеллектуально развита не по годам.

Проанализировав записи с камер наблюдения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девочка уехала в Москву. К поискам подключили столичных полицейских. Им удалось отследить и пресечь попытку Анны на автобусе уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники полиции связались с водителем грузовика, на котором Анна возвращалась в столицу, но девочка во время остановки на светофоре сбежала из кабины автомашины. После этого полицейские нашли людей, с которыми рязанка познакомилась уже в Москве, и вечером 20 февраля смогли задержать её у одной из станций метро на окраине города.

В ближайшее время Анна приедет в Рязань.

Напомним, следователи проводят по факту исчезновения девочки доследственную проверку.