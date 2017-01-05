Стали известны подробности ДТП в Скопинском районе

В результате аварии пострадали три человека.

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В четверг, 5 января, в Скопинском районе произошло ДТП. Как уже сообщало РИА «7 новостей», ночью на 250 км федеральной автодороги М6 столкнулись «ВАЗ 2114» и «Фольксваген».

В результате аварии «ВАЗ 2114» загорелся, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. Водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки получили необходимую медицинскую помощь.