http://7info.ru/news/main/stali_izvestny_podrobnosti_dtp_v_sasovskom_rajone_/
Стали известны подробности ДТП в Скопинском районе
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Стали известны подробности ДТП в Скопинском районе
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В результате аварии пострадали три человека.
В четверг, 5 января, в Скопинском районе произошло ДТП. Как уже сообщало РИА «7 новостей», ночью на 250 км федеральной автодороги М6 столкнулись «ВАЗ 2114» и «Фольксваген».
В результате аварии «ВАЗ 2114» загорелся, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. Водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки получили необходимую медицинскую помощь.