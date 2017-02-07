Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем опасна «незамерзайка»

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании.

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало на своём сайте информацию для потребителей по выбору качественной и безопасной стеклоомывающей жидкости.

В качестве основного сырья при производстве стеклоомывающих жидкостей используется изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон.

Допустимое содержание метилового спирта (метанола) в стеклоомывающих жидкостях в концентрации не более 0,05%, что обеспечивает её безопасность при применении по назначению. Метанол обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, экономически выгоден.

Однако, метанол – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза.

В воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызывать отравления химической этиологии.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании.

По данным статистической отчётности в структуре острых отравлений спиртсодержащей продукцией за 2016г. отравления метанолом составили 2,6%, все случаи были со смертельным исходом. За период с 1 января по 5 февраля 2017г. в Рязанской области был зарегистрирован 1 случай отравления метанолом со смертельным исходом от употребления суррогатного напитка.

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области организована работа по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости и выявлению в обороте стеклоомывающих жидкостей, не отвечающих обязательным требованиям по содержанию метанола.

По состоянию на 7 февраля 2017 года проверено 193 объекта, реализующих стеклоомывающую жидкость, отобрано и исследовано 69 проб продукции, в 25 пробах обнаружено превышение нормативных требований по содержанию метанола в 3,5 - 1500 раз. Метанолсодержащие стеклоомывающие жидкости выявлены на 21 предприятии торговли Рязанской области.

В ходе проверок за оборотом стеклоомывающих жидкостей также были выявлены нарушения требований к маркировке (отсутствие информации на упаковке о номере партии), на реализуемую продукцию отсутствовали необходимые сопроводительные документы, ценники и др.

В ходе проверок на вышеуказанную продукцию наложен арест общим объёмом 14844 литра, продукция изъята из оборота. На ответственных лиц возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму 123 тыс.руб.

Соответствующая информация направлена в следственные органы, в Управления Роспотребнадзора по субъектам, Роспотребнадзор.

На телефон горячей линии, электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 12 обращений граждан по вопросу реализации стеклоомывающих жидкостей. По данным обращениям проведены проверки, приняты соответствующие меры, даны разъяснения гражданам.