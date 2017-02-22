Со здания РГУ имени Есенина демонтировали электронное табло

Часы были установлены к 100-летию старейшего вуза Рязани.

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Во вторник, 21 февраля, с крыльца главного корпуса Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина было демонтировано электронное табло – один из символов празднования 100-летия старейшего высшего учебного заведения Рязанской области, – даты, объединившей его преподавателей, студентов и выпускников.

Напомним, что в декабре 2015 года у главного входа главного корпуса РГУ имени С.А. Есенина состоялось одно из кульминационных мероприятий, посвящённых юбилею и получивших широкий резонанс в региональных СМИ. Тогда на электронном табло, отсчитывавшем дни и часы до 100-летия, под аплодисменты студентов и преподавателей появилась заветная надпись – «Время вперёд!».