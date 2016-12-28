Снежная королева и викинг. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ двух новых фильмов.

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В четверг, 29 декабря, в кинотеатрах Рязани стартует показ двух новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Снежная королева 3. Огонь и лёд 6+

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей.

Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень – теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…

Год – 2016

Страна – Россия

Режиссер – Алексей Цицилин

Сценарий – Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов

Продюсер – Юрий Москвин, Владимир Николаев

Композитор – Фабрицио Манчинелли

Жанр – мультфильм, комедия, приключения, семейный

В главных ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков.

Викинг 18+

Раннее Средневековье. Время тяжёлых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя.

По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны».

Год – 2016

Страна – Россия

Слоган – «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить»

Режиссер – Андрей Кравчук

Сценарий – Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук

Продюсер – Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Леонид Верещагин

Оператор – Игорь Гринякин

Композитор – Игорь Матвиенко, Дин Валентайн

Художник – Сергей Агин, Екатерина Шапкайц

Монтаж – Илья Лебедев, Алексей Кумакшин, Анна Крутий

Жанр – история, драма

В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.