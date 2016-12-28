Снежная королева и викинг. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
Главная новость 117
На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ двух новых фильмов.
В четверг, 29 декабря, в кинотеатрах Рязани стартует показ двух новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Снежная королева 3. Огонь и лёд 6+
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей.
Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень – теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…
Год – 2016
Страна – Россия
Режиссер – Алексей Цицилин
Сценарий – Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
Продюсер – Юрий Москвин, Владимир Николаев
Композитор – Фабрицио Манчинелли
Жанр – мультфильм, комедия, приключения, семейный
В главных ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков.
Викинг 18+
Раннее Средневековье. Время тяжёлых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя.
По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны».
Год – 2016
Страна – Россия
Слоган – «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить»
Режиссер – Андрей Кравчук
Сценарий – Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук
Продюсер – Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Леонид Верещагин
Оператор – Игорь Гринякин
Композитор – Игорь Матвиенко, Дин Валентайн
Художник – Сергей Агин, Екатерина Шапкайц
Монтаж – Илья Лебедев, Алексей Кумакшин, Анна Крутий
Жанр – история, драма
В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.