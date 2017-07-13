Смертельное ДТП в Рязанской области спровоцировал 82-летний водитель из Москвы – ГИБДД

По факту аварии ведётся проверка, все обстоятельства выясняются.

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Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности трагического ДТП, произошедшего в среду, 12 июля, в Путятинском районе.

По данным Госавтоинспекции, в 14.50 82-летний житель Москвы, находившийся за рулём автомобиля «Мицубиси», выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хонда».

В аварии погибла пассажирка «Хонды», оба водителя доставлены в больницу.

По факту аварии ведётся проверка, все обстоятельства выясняются.