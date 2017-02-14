Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отходов на полигоне в Турлатове

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

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Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области по поступившим из УФСБ России по Рязанской области материалам по факту осуществления деятельности по обращению с опасными отходами, повлекшими за собой загрязнение окружающей среды, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Об этом сообщил сайт ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатово города Рязани в нарушение требований законодательства об обращении экологически опасных веществ и отходов размещена концентрированная серная кислота, относящаяся к 2 классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и её деградацию, при которой почва уже не может выполнять свои экологические функции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретных виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, первыми о реальной угрозе масштабной экологической катастрофы, которая может затронуть не только Рязань, но и соседние регионы, заявили в январе нынешнего года активисты Общероссийского народного фронта. Тогда общественники обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор, и правительство региона с просьбой пресечь незаконные захоронения опасных химических отходов на территории промплощадки.