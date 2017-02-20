Скончался рязанский фотограф Владимир Кованов

Владимиру Кованову было 58 лет. В последнее время он сильно болел.

Главная новость

В понедельник, 20 февраля, скончался известный рязанский фотограф Владимир Кованов.

Владимиру Кованову было 58 лет. В последнее время он сильно болел. Целый цикл своих фоторабот он посвятил пациентам Рязанского онкодиспансера.

В конце ноября 2016 года открылась персональная выставка Кованова «Симпатичные люди».

Владимир Кованов сотрудничал с рязанскими СМИ, в том числе работал в газете «Рязанская семёрка», также его фотографии размещались на сайте РИА «7 новостей».

Коллектив агентства выражает соболезнования родным и близким фотографа.