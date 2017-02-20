http://7info.ru/news/main/skonchalsja_rjazanskij_fotograf_vladimir_kovanov/
Скончался рязанский фотограф Владимир Кованов
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Скончался рязанский фотограф Владимир Кованов
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Владимиру Кованову было 58 лет. В последнее время он сильно болел.
В понедельник, 20 февраля, скончался известный рязанский фотограф Владимир Кованов.
Владимиру Кованову было 58 лет. В последнее время он сильно болел. Целый цикл своих фоторабот он посвятил пациентам Рязанского онкодиспансера.
В конце ноября 2016 года открылась персональная выставка Кованова «Симпатичные люди».
Владимир Кованов сотрудничал с рязанскими СМИ, в том числе работал в газете «Рязанская семёрка», также его фотографии размещались на сайте РИА «7 новостей».
Коллектив агентства выражает соболезнования родным и близким фотографа.