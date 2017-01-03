Синоптики прогнозируют в ЦФО аномальные морозы

Среднесуточная температура ожидается на 7-14 градусов ниже нормы.

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В ЦФО в период с 4 по 9 января на севере округа, с 6 по 9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Рязани 4 января ожидается небольшой снег, температура воздуха днём минус 6 градусов, ночью – минус 14 градусов. 5 января также ожидается снег, но немного потеплеет – ночью до минус 7 градусов, днём до минус 3 градусов. Настоящие холода придут в Рязань в субботу, 7 января. В этот день столбик термометра опустится до минус 23 градусов. Воскресенье также будет холодным, а вот в понедельник «потеплеет» до минус 15 градусов.