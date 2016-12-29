Школы и больницы районов Рязанской области получили новые автомобили

Ключи от машин вручал губернатор Рязанской области Олег Ковалёв.

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Восемь больниц и пять школ в районах Рязанской области получили новые автомобили: машины скорой помощи и автобусы для перевозки детей.

Вручал ключи от новых автомобилей представителям районных учреждений здравоохранения и образования губернатор Олег Ковалёв. Передача ключей в формате торжественного мероприятия состоялась в Рязани в четверг, 29 декабря, у областной филармонии.

Новые, более современные по конструкции, чем те, что состоят сейчас на вооружении медучреждений, автомобили скорой помощи получили центральные районные больницы Ухоловского, Спасского, Сараевского, Рыбновского, Александро-Невского, Кораблинского и Милославского районов, а также Новомичуринская ЦРБ.

Новые школьные автобусы подарены школам Кадомского, Ряжского, Захаровского, Пителинского и Клепиковского районов.

– Укрепление материально-технической базы здравоохранения и образования существенно влияет на качество оказания медицинских услуг и качество обучения наших детей, на безопасность их доставки в школу. Это является одним из важнейших элементов развития гражданского общества, – подчеркнул Олег Ковалёв.

В завершение своего приветственного слова рязанский губернатор поздравил всех участников мероприятия с Новым годом, пожелал всяческих успехов в наступающем году и попросил от своего имени поздравить персонал учреждений в районах и передать самые тёплые пожелания. Затем, в качестве замечательного новогоднего подарка, Олег Ковалёв преподнёс представителям учреждений ключи от машин.

Делегаты от районов уехали домой на своём новом транспорте.