Сезон зимнего рыбатлона завершили на озере Жидень под Рязанью

Старт соревнований прошел весьма экстремально.

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В воскресенье, 26 февраля, на озере Жидень под Рязанью на территории Туристического Развлекательного Комплекса «Окская Жемчужина» команды из лыжников и рыбаков объединились, чтобы помериться силами в зимнем рыбатлоне. Кубок «Окской Жемчужины» собрал команды из Рязани, Москвы, Тулы, Шилово, Коломны и Новомичуринска.

Старт соревнований прошел весьма экстремально. Несколько рыбаков во время стартового бега даже упали, провалившись в заледеневший за ночь мокрый снег. Но обошлось без травм, и все рыбаки расположились на рыбнище. Отметим интересный факт: самому старшему в этот день рыбаку было 77 лет, а самому младшему – 10! Разница в 67 лет!

Не прошло и четырех минут, а уже молодой рязанец Андрей Злобин вытащил первую рыбу и отправил на полуторакилометровый круг своего напарника по команде Ивана Куляева. В течение пяти минут еще несколько рыбаков справились с первой рыбой, - это и был ключ к успеху в данной гонке! Нужно было быстро поймать первую рыбу. И Андрей Злобин очень оперативно вытащил свою вторую рыбу. В итоге его лыжник Иван Куляев весьма спокойно прошел свой второй лыжный круг и принес победу своей команде с результатом 13 минут 26 секунд! Очень быстрый результат! Второе место завоевал представитель Рыболовного Центра «ОК-62» в «Глобусе» Иван Дудин с лыжницей Викторией Лыловой (17 мин 2 сек). Бронза - у Евгения Остроумова и Романа Мирионкова (21 мин. 37 сек.) Все – представители Рязани.

Остальные 8 финишировавших команд уложились в 40 минут. А потом – как отрезало. Клев окуня, плотвы и ерша практически прекратился, и дальнейшие места по прошествии полутора часов рыбной ловли пришлось выяснять с помощью штрафных кругов. Лучшими среди девушек в составе своих команд (рыбачка либо лыжница) стали Виктория Лылова, Светлана Горина и Клавдия Анискина. На этом недолгий сезон зимнего рыбатлона в Рязани завершен, и теперь уже в мае стартует седьмой сезон поплавочного рыбатлона.

Генеральный партнёр – ТРК «Окская Жемчужина»

Главный партнер – Рыболовный Центр «ОК-62» в «Глобусе».

Организация и проведение соревнований – «КБ Праздников».

Официальные партнёры – компания «Рекламные штучки», сеть магазинов «Твой скутер», салон-магазин «Флёр де Ви. Цветы&Шары», Тир/Оружейный магазин «Ворошиловский Стрелок», Рыболовный Клуб «Время провождения - Рыбалка», Торговая Марка «Mister Rybkin».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, РЕН-ТВ-Рязань, канал ТКР, газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь».

Соревнования проходят при поддержке Министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.