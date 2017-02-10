Сдать годовую отчётность за 2016 год без ошибок помогут материалы в Системе КонсультантПлюс
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В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчётности – 2016» в «Путеводителе по налогам» построчно рассмотрен порядок заполнения необходимых документов.
Сдать годовую отчётность за 2016 год без ошибок помогут материалы в Системе КонсультантПлюс:
- новые практические пособия для коммерческих и бюджетных организаций, которые содержат пошаговые инструкции по подготовке форм бухгалтерской отчетности и примеры их заполнения;
- рекомендации по заполнению налоговых деклараций (с примерами) по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕНВД и др.);
- типовые ситуации с ответами на популярные вопросы по годовой отчетности;
- книги и статьи популярных авторов по этой теме;
- справочная информация.
В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчётности – 2016» в «Путеводителе по налогам» построчно рассмотрен порядок заполнения:
- бухгалтерского баланса;
- отчёта о финансовых результатах;
- отчёта об изменениях капитала;
- отчёта о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В пособии учтены все изменения законодательства, в том числе разъяснения Минфина России об упрощенной системе бухучета и отчетности, а также рассмотрен порядок заполнения упрощенных форм отчетности. Уникальный раздел "Взаимоувязка показателей" поможет проверить, правильно ли сформирована отчетность. Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.
Информацию по бухгалтерской отчетности в Системе легко найти по запросу «годовая бухгалтерская отчётность».
Учесть все изменения бюджетным организациям (для них изменился состав отчетности и порядок заполнения некоторых форм) поможет «Путеводитель по бюджетному учету и налогам». В нём собрана информация по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и бюджетной отчетности бюджетополучателей.
Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке налоговых деклараций с примерами их заполнения по всем основным налогам: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, ЕНВД, УСН, налогу на имущество организаций и др. Например, по запросу «пример заполнения декларации по НДС» можно получить образец заполнения, форму и типовую ситуацию с разъяснениями.
Также в Системе есть типовые ситуации с короткими и понятными ответами на популярные вопросы по отчетности. Например, как исправлять ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, как учитывать события после отчетной даты и др.
Дополнительно о подготовке отчетности можно узнать в книгах известных авторов: «Годовой отчёт 2016» Т.Л. Крутяковой и «Годовой отчёт 2016» под общей редакцией В.И. Мещерякова. А ещё в Системе есть необходимая справочная информация, которая поможет при подготовке годовой отчётности (календарь бухгалтера, ставки налогов, все формы отчётности в одной удобной таблице и др.).
Более подробно обо всех материалах для подготовки отчетности можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс
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телефоны: (4912) 340-611, 340-612.