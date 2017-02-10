С понедельника на рязанских автозаправках будут раздавать подарки

Это будет самым приятным элементом масштабной профилактической кампании «Сложности перехода», стартующей в Рязани 13 февраля.

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В пятницу, 10 февраля, в управлении ГИБДД УМВД по Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая профилактической кампании «Сложности перехода», стартующей в Рязани 13 февраля.

Пресс-конференцию провёл Александр Головастов, врио начальника Управления ГИБДД УМВД Рязанской области. Он рассказал работникам СМИ о предстоящем мероприятии.

– Кампания «Сложности перехода» направлена на профилактику безопасности дорожного движения в регионе, более всего – на профилактику ДТП с участием детей, – пояснил он. – Эта всероссийская кампания проходит в 10 регионах Российской Федерации в рамках выполнения поручений президента России. Период проведения кампании в целом по стране с 10 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года. Рязанская область и Рязань примут в ней участие с 13 февраля до 3 марта.

Целью кампании является снижение числа ДТП с участием пешеходов, в особенности детей, сведение подобных трагических происшествий к минимуму. Одним из способов достижения цели организаторы акции видят формирование у участников движения безопасных моделей поведения, главным образом при пользовании нерегулируемыми пешеходными переходами. Впрочем, в центре внимания профилактической акции находятся и регулируемые пешеходные переходы, и пешеходные переходы в разных уровнях (надземные и подземные). Можно сказать, что переход пешеходов через дорогу является главным героем акции, не зря она носит название «Сложности перехода».

– Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения, – отметил Александр Головастов.

Наиболее частое нарушение ПДД, по словам Головастова, не предоставление преимущества пешеходам. Каждый день сотрудники ДПС только в Рязани составляют по 20-30 материалов об административных правонарушениях такого рода. Но в последнее время, отметил Головастов, заметно снижение количества подобных протоколов, дисциплина водителей растёт.

В управлении ГИБДД надеются, что предстоящая профилактическая кампания уменьшит «уязвимость» пешеходов. В акции собираются участвовать порядка 50 рязанских школ и 5 вузов, где пройдут уроки и лекции на тему «Сложности перехода». Также на призыв ГИББД предоставить площадки для профилактических мероприятий откликнулись многие государственные организации, в первую очередь межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы, автозаправки, торговые центры. Профилактическая информация также будет широко транслироваться в массы с помощью баннеров социальной рекламы, через СМИ, посредством бегущей строки.

С понедельника, 13 февраля, рязанский водитель, заезжая на заправку, встретит там нескольких человек с баннером «Сложности перехода». Волонтёры, участвующие в акции, попросят водителей ответить на ряд вопросов – на знание правил дорожного движения при «общении» с пешеходами и на умение их грамотно применять. Ответы автомобилистов будут рассматриваться как соцопрос. Если водитель правильно ответит и продемонстрирует свою безопасность на дороге, его ждёт подарок, если же в чём-то ошибётся, ему деликатно напомнят соответствующий пункт ПДД.

Пешеходам в ходе акции тоже будут напоминать об элементарных мерах безопасности – переходе улиц только в положенных местах, а именно – в зонах пешеходного перехода, выделенных знаками. В последние два года в областном центре распространенной практикой стало ставить пешеходные ограждения. Они помогают «канализовать» пешеходный поток, чтобы люди шли через дорогу только по «зебре», и значительно дисциплинируют пешеходов.

Опросы и участие водителей и пешеходов в грядущей акции будет анонимным, обещал Александр Головастов.

ГИБДД на время профилактической кампании не ослабит контроль за ситуацией на дорогах, нарушителей правил будут подвергать штрафам. Напомним, штраф для пешехода за переход улицы в неположенном месте сегодня составляет 500 рублей, для водителя за то, что не пропустил пешехода – 1500 рублей.