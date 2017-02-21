С февраля отделы по работе с клиентами компании «Зелёный сад» открыты и по воскресеньям

Это сделано для удобства клиентов по их многочисленным просьбам.

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Строительная компания «Зеленый сад» перевела отделы по работе с клиентами на ежедневный график работы. Как пояснили в компании, это сделано для удобства клиентов по их многочисленным просьбам. Исключение составляют только дни общегосударственных праздников.

В ежедневном режиме с февраля работают как центральный офис компании, так и выездные отделы на недавно сданных объектах: ЖК «Еврокомфорт», ЖК «Премьер» и комплексе апартаментов «Green Park Солотча».

График работы центрального офиса:

Будние дни – с 8.00 до 19.00, без перерыва,

Суббота – с 10.00 до 19.00, без перерыва,

Воскресенье – с 10.00 до 16.00, без перерыва.

График работы выездных отделов на объектах «Еврокомфорт», «Премьер» и «Green Park Солотча»:

Будние дни – с 10.00 до 19.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Суббота и воскресенье – с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

График работы выездных отделов на объектах «Евросити» и «Grand Comfort»:

Будние дни – с 10 до 19 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов,

Суббота – с 10 до 16 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.

В пятницу, 24 февраля, офисы будут работать по расписанию субботы.