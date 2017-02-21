Строительная компания «Зеленый сад» перевела отделы по работе с клиентами на ежедневный график работы. Как пояснили в компании, это сделано для удобства клиентов по их многочисленным просьбам. Исключение составляют только дни общегосударственных праздников.
В ежедневном режиме с февраля работают как центральный офис компании, так и выездные отделы на недавно сданных объектах: ЖК «Еврокомфорт», ЖК «Премьер» и комплексе апартаментов «Green Park Солотча».
График работы центрального офиса:
Будние дни – с 8.00 до 19.00, без перерыва,
Суббота – с 10.00 до 19.00, без перерыва,
Воскресенье – с 10.00 до 16.00, без перерыва.
График работы выездных отделов на объектах «Еврокомфорт», «Премьер» и «Green Park Солотча»:
Будние дни – с 10.00 до 19.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Суббота и воскресенье – с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
График работы выездных отделов на объектах «Евросити» и «Grand Comfort»:
Будние дни – с 10 до 19 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов,
Суббота – с 10 до 16 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
В пятницу, 24 февраля, офисы будут работать по расписанию субботы.
– Ждём вас в наших офисах! Мы всегда готовы предоставить вам максимально подробную информацию о наших жилых комплексах, возможностях оплаты, программах, акциях и специальных предложениях, – обратилась к клиентам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «Зелёный сад» Лиана Гокчян.