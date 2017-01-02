С 1 января в Рязанской области нельзя будет оплатить коммунальные услуги на почте

Почта России не заключила договор с МП «КВЦ».

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С 1 января 2017 года Почта России в Рязанской области перестала принимать платежи за коммунальные услуги в адрес МП «КВЦ». Решение, сообщается на сайте Кустового вычислительного центра, связано с расторжением договора на обслуживание с почтой.

Заплатить за услуги ЖКХ в адрес МП «КВЦ» можно пунктах приема платежей МП «КВЦ» и в кредитных организациях (банках): ООО МКБ им. С. Живаго, ПАО «Прио-Внешторгбанк» и ПАО «Сбербанк России», уточняется на сайте организации.