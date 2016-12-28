http://7info.ru/news/main/rozhdestvenskij_karavan_coca-cola_v_rjazan_ne_priedet/
«Рождественский караван Coca-Cola» в Рязань не приедет
Главная новость 135
«Рождественский караван Coca-Cola» в Рязань не приедет
Главная новость 135
Организаторы заранее предупреждали, что график движения каравана по России может быть изменён в связи с непредвиденными обстоятельствами.
«Рождественский караван Coca-Cola» в Рязань не приедет. Об этом РИА «7 новостей» сообщила представитель компании.
По её словам, связано это с тем, что в городе не будут проводиться увеселительные мероприятия после катастрофы самолёта над Чёрным морем.
Напомним, «Рождественский караван Coca-Cola» должен был приехать в Рязань в среду, 28 декабря. Организаторы заранее предупреждали, что график движения каравана по России может быть изменён в связи с непредвиденными обстоятельствами.