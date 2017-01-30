Роспотребнадзор пояснил ситуацию с «производством» в Рязанской области пищевых добавок «Пшеничная», «Коньяк», «Изабелла»

Проверки ведомством были проведены ещё в 2016 году.

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Официальный сайт управления Роспортебнадзора по Рязанской области опубликовал пресс-релиз в связи с публикациями в СМИ о производстве на территории региона спиртосодержащих пищевых добавок-ароматизаторов. Приводим его текст.

На основании поступивших в ноябре-декабре 2016г. информаций, свидетельствующих о нахождении в обороте в торговых сетях Российской Федерации продукции «Спиртосодержащие пищевые добавки-ароматизаторы торговой марки «Натуральный продукт»: «Пшеничная», «Коньяк», «Изабелла», Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителя, указанного на этикетке и товаросопроводительной документации – ООО «Центр Инженерных Технологий» (юридический адрес: г.Рязань, ул. Бирюзова, д.27; адрес производства: Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 98).

В ходе проведённой работы в ноябре 2016 г. была получена информация, что по фактическому адресу производства ещё 3 августа 2016 г. было демонтировано производственное оборудование и направлено для ответственного хранения в Росспиртпром в г. Липецк. На производственных площадях по адресу: Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 98 производство вышеуказанной спиртосодержащей продукции обществом с ограниченной ответственностью «Центр Инженерных Технологий» не осуществляется. По юридическому адресу: г.Рязань, ул. Бирюзова, д.27, ООО «Центр Инженерных Технологий» отсутствует.

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области направлены соответствующие материалы в правоохранительные, следственные органы, налоговую службу, прокуратуру Рязанской области. Направлена информация в Федеральную службу по аккредитации с целью прекращения действия декларации о соответствии; в органы по сертификации ООО «Стандарты качества, метрология и лицензирование», ООО «СПБ-Стандарт» с целью прекращения действия сертификатов соответствия.

В отношении поставщика вышеуказанной продукции ООО «АТИВ-ТРЕЙД-16» проведены соответствующие мероприятия и установлено, что деятельность по адресу: Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д.92 не осуществляется. Информация для принятия мер направлена в Управление Роспотребнадзора по городу Москве по месту регистрации юридического лица.