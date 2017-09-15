Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП с велосипедистом в центре Рязани

Сейчас пострадавший находится в реанимации.

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Родственники велосипедиста, пострадавшего в ДТП в центре Рязани, просят откликнуться очевидцев.

Напомним, велосипедист был сбит автомобилем «Лада Гранта» на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани утром 13 сентября. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Свидетелей ДТП просят звонить по телефонам: 8-920-999-83-00; 8-920-639-91-42.