http://7info.ru/news/main/rodstvenniki_prosjat_otkliknutsja_ochevidcev_dtp_s_velosipedistom_v_centre_rjazani/
Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП с велосипедистом в центре Рязани
Главная новость 170
Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП с велосипедистом в центре Рязани
Главная новость 170
Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Родственники велосипедиста, пострадавшего в ДТП в центре Рязани, просят откликнуться очевидцев.
Напомним, велосипедист был сбит автомобилем «Лада Гранта» на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани утром 13 сентября. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Свидетелей ДТП просят звонить по телефонам: 8-920-999-83-00; 8-920-639-91-42.