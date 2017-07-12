Рязанским студентам повысят стипендии

Проект соответствующего постановления был одобрен на заседании правительства Рязанской области.

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С 1 сентября студентам рязанских ссузов повысят стипендии. Проект соответствующего постановления был одобрен на заседании правительства Рязанской области во вторник, 11 июля. В работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель городской Думы Владислав Фролов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

Согласно проекту постановления с 1 сентября нормативы государственных академической и социальной стипендий увеличиваются на 4%, сообщает сайт правительства области.

На заседании также обсуждались правила формирования стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета.