Рязанский Трогательный зоопарк переезжает

Сообщается, что с весны зоопарк станет двухэтажным.

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С 1 марта Трогательный зоопарк в Рязани начнёт работу на новом месте. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент он располагается в ТРЦ «Малина», с марта посетители смогут пообщаться с животными в Торговых рядах на площади Ленина. Сообщается, что с весны зоопарк станет двухэтажным.