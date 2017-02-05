http://7info.ru/news/main/rjazanskij_trogatelnyj_zoopark_pereezzhaet/
Рязанский Трогательный зоопарк переезжает
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С 1 марта Трогательный зоопарк в Рязани начнёт работу на новом месте. Об этом сообщается в
официальной группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте».
Рязанский Трогательный зоопарк переезжает
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Сообщается, что с весны зоопарк станет двухэтажным.
С 1 марта Трогательный зоопарк в Рязани начнёт работу на новом месте. Об этом сообщается в
На данный момент он располагается в ТРЦ «Малина», с марта посетители смогут пообщаться с животными в Торговых рядах на площади Ленина. Сообщается, что с весны зоопарк станет двухэтажным.
– Мы растём и развиваемся, и конечно же хотим становиться лучше и интереснее, – пишут авторы поста.