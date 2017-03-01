Рязанские кукольники расскажут, для чего козе баян

В честь праздника рязанцы смогут не только посмотреть премьерный спектакль «Волк и семеро козлят», но и побывать «театральном огороде»!

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В воскресенье, 19 марта, в 12.00 в Рязанском театре кукол состоится праздник «В театр кукол – всей семьей!», приуроченный к Международному дню кукольника.

В честь праздника рязанцы смогут не только посмотреть премьерный спектакль «Волк и семеро козлят», но и побывать «театральном огороде»! Кукольники обещают раскрыть все свои тайны и объяснить, для чего же козе – баян.

Всех гостей театра в этот день ждут свежие мастер-классы, творческое общение с экологически чистыми артистами и куклами, театральные секреты «бывалых огородников», аппетитные подарки и, конечно, вкусное настроение, которое каждый сможет взять с собой на рассаду!