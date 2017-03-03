Рязанские фотохудожники подарили горожанкам выставку своих работ

Экспозиция «Дорогие наши» в областном научно-методическом центре народного творчества посвящена Международному женскому дню.

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В пятницу, 3 марта, в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества открылась выставка «Дорогие наши».

Экспозицию посвятили международному женскому дню – необычный подарок преподнесли горожанкам рязанские авторы Александр Сорокин, Владимир Емельянов и Сергей Новиков. Авторов связывают долгие годы дружбы и одинаковая любовь к фотографии. Фотоискусством каждый из них увлекался с детства, не изменив и не бросив занятие даже во взрослые годы и добившись в нём значительных успехов. Так, Александр Сорокин неоднократно признавался лучшим свадебным фотографом Рязани, а Владимир Емельянов является владельцем одного из первых в нашем городе фотомодельных агентств. На счету Сергея Новикова – более пятидесяти выставок, профессионально фотографией он занимается более 30 лет.

Название выставки – «Дорогие наши» – выбрано неслучайно: большинство представленных вниманию зрителей работ посвящено женщинам, которые служат для авторов источником вдохновения. Красоту представительниц прекрасного пола каждый из них раскрывает по-разному – Александр Сорокин экспериментирует с оптическими эффектами, превращая снимок в картину, Сергей Новиков «играет» с цветом, придающим героиням его работ дополнительное очарование, а Владимир Емельянов обращается к репортажным снимкам, которые называет свои любимым жанром.

– Репортажная фотография мне наиболее близка. Это не постановочный жанр, он позволяет снимать то, что есть, не придумывая что-то ещё, – признался автор.

С открытием выставки фотохудожников поздравила заместитель директора областного научно-методического центра народного творчества Виолетта Ловкова, а также ученики музыкальной школы №5 им. В.Ф. Бобылёва, сделавшие авторам музыкальный подарок.

Выставка будет работать до 1 апреля.