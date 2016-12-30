Рязанская полиция дала разъяснения по поводу алкоголя и «комендантского» часа в Новогоднюю ночь

В общей сложности порядок в Новогоднюю ночь в Рязани и области будут обеспечивать более 2 тыс. полицейских.

Главная новость

В предстоящие праздничные дни сотрудники полиции в Рязани и области усилят меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом в пятницу. 30 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На площади Победы в Рязани, где будет организована главная ёлка города, будет установлено специальное оборудование, чтобы не допустить проноса алкоголя, пиротехники и других запрещённых предметов.

Полицейские предупреждают рязанцев, что во время праздничных мероприятий с массовым скоплением людей не допускается употребление спиртного и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также не будет отменён «комендантский час» для подростков – они смогут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

В общей сложности порядок в Новогоднюю ночь в Рязани и области будут обеспечивать более 2 тыс. полицейских, в том числе и сотрудники в гражданской одежде.