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http://7info.ru/news/main/rjazanskaja_policija_dala_razjasnenija_po_povodu_alkogolja_i_komendantskogo_chasa_v_novogodnjuju_noch/

Рязанская полиция дала разъяснения по поводу алкоголя и «комендантского» часа в Новогоднюю ночь
В общей сложности порядок в Новогоднюю ночь в Рязани и области будут обеспечивать более 2 тыс. полицейских.

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В предстоящие праздничные дни сотрудники полиции в Рязани и области усилят меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом в пятницу. 30 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На площади Победы в Рязани, где будет организована главная ёлка города, будет установлено специальное оборудование, чтобы не допустить проноса алкоголя, пиротехники и других запрещённых предметов.

Полицейские предупреждают рязанцев, что во время праздничных мероприятий с массовым скоплением людей не допускается употребление спиртного и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также не будет отменён «комендантский час» для подростков – они смогут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

В общей сложности порядок в Новогоднюю ночь в Рязани и области будут обеспечивать более 2 тыс. полицейских, в том числе и сотрудники в гражданской одежде. 