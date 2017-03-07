Рязанская область получит дополнительные 800 млн. рублей на ремонт дорог

Регион попал в приоритетный проект «Безопасные качественные дороги».

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На ремонт дорог Рязанская область в этом году получит из федерального бюджета дополнительно 800 млн. рублей. Об этом во время расширенного заседания регионального правительства сообщил врио губернатора Николай Любимов.

По его словам, в 2017 году общий объём средств регионального Дорожного фонда составит почти 5 млрд. рублей, что не меньше чем в предыдущем году.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Савичева, Рязанская область попала в список 34 регионов России, где будет реализовываться проект «Безопасные качественные дороги». В рамках него до 2025 года будет выделено из федерального и регионального бюджетов 1 млрд. 260 млн. рублей. Агломерация состоит из ядра: город Рязань и пять районов – Рязанский, Рыбновский, части Клепиковского, Спасского, Пронского и г. Новомичуринск. В этих местах планируется довести до нормативного состояния 85% дорог, а количество мест концентрации ДТП будет снижено на 85%. В настоящее время по конкурсам отбираются подрядчики для проведения работ.